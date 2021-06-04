У низці регіонів України 5 червня очікуються короткочасні дощі

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Погода в Україні 5 червня передбачає опади в низці регіонів.

Вночі очікуються невеликі та помірні короткочасні дощі, місцями грози у східних областях.

Вдень опади також прийдуть на Сумщину, Дніпропетровщину та в Карпатський регіон. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Циклон, який є головним «винуватцем» дощової погоди на південному сході України, 5 червня трохи зміститься у північно-східному напрямку, через що на більшості території країни переважатиме погода без опадів.

Погода в Києві 5 червня буде без опадів, з мінливою хмарністю. Температура повітря становитиме +11…+13° вночі та близько +20…+22° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +10…+12°, вдень — піднімуться до +20…+22°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +13…+15°, вдень — +21…+23°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме +10…+12°, вдень — +19…+21°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові передбачає дощі вдень та вночі. Синоптики прогнозують температуру повітря +10…+12° вночі та +16…+18° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 5 червня буде без опадів вночі та з дощем, можливими грозами вдень. Очікується температура повітря +9…+11° вночі та +18…+20° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 5 червня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.