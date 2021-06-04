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Набрали чинності загальні правила етичної поведінки держслужбовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, затверджені наказом НАДС від
28.04.21 № 72−21.
Держслужбовців закликали бути стриманішими у соцмережах. Фото: Укрмедіа
Держслужбовців закликали бути стриманішими у соцмережахhttps://racurs.ua/ua/n155636-derjslujbovciv-zaklykaly-buty-strymanishymy-u-socmerejah.htmlРакурс
Набрали чинності загальні правила етичної поведінки держслужбовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, затверджені наказом НАДС від
Нові правила закликають чиновників утримуватися від поширення інформації, яка може зашкодити репутації держорганів. Це стосується і розміщення коментарів на веб-сайтах і в соціальних мережах, зокрема в неробочий час.
Держслужбовців і чиновників зобов’язали уникати у своїй поведінці:
- використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації;
- принизливих коментарів щодо зовнішнього вигляду, одягу, віку, статі, сімейного стану чи віросповідання людей;
- поширення пліток, обговорення особистого життя колег;
- впливу особистих стосунків на поведінку під час виконання посадових обов’язків;
- прояву дискримінації;
- дій сексуального характеру, виражених словесно чи фізично щодо підлеглих.
Крім того, держслужбовців закликають запобігати конфліктам з громадянами та колегами, а також спокійніше ставитися до критики.
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