Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Вступили в силу общие правила этического поведения госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления, утвержденные приказом НАГС
от 28.04.21 № 72−21.
Госслужащих призвали быть сдержаннее в соцсетях. Фото: Укрмедиа
Госслужащих призвали быть сдержаннее в соцсетяхhttps://racurs.ua/n155636-gosslujaschih-prizvali-byt-sderjannee-v-socsetyah.htmlРакурс
Вступили в силу общие правила этического поведения госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления, утвержденные приказом НАГС
Новые правила призывают чиновников удерживаться от распространения информации, которая может повредить репутации госорганов. Это касается и размещения комментариев на веб-сайтах и в социальных сетях, в том числе в нерабочее время.
Госслужащих и чиновников обязали избегать в своем поведении:
- использование нецензурной лексики, повышенной интонации;
- унизительных комментариев касательно внешнего вида, одежды, возраста, пола, семейного положения или вероисповедания людей;
- распространения сплетен, обсуждение личной жизни коллег;
- влияния личных отношений на поведение во время исполнения должностных обязанностей;
- проявления дискриминации;
- действий сексуального характера, выраженных словесно или физически в отношении подчиненных.
Кроме того, госслужащих призывают предупреждать конфликты с гражданами и коллегами, а также спокойнее относиться к критике.
.