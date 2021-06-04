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Ракурс
Госслужащих призвали быть сдержаннее в соцсетях. Фото: Укрмедиа

Госслужащих призвали быть сдержаннее в соцсетях

4 июн 2021, 16:15
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Вступили в силу общие правила этического поведения госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления, утвержденные приказом НАГС от 28.04.21 № 72−21.

Новые правила призывают чиновников удерживаться от распространения информации, которая может повредить репутации госорганов. Это касается и размещения комментариев на веб-сайтах и в социальных сетях, в том числе в нерабочее время.


Госслужащих и чиновников обязали избегать в своем поведении:

  • использование нецензурной лексики, повышенной интонации;
  • унизительных комментариев касательно внешнего вида, одежды, возраста, пола, семейного положения или вероисповедания людей;
  • распространения сплетен, обсуждение личной жизни коллег;
  • влияния личных отношений на поведение во время исполнения должностных обязанностей;
  • проявления дискриминации;
  • действий сексуального характера, выраженных словесно или физически в отношении подчиненных.

Кроме того, госслужащих призывают предупреждать конфликты с гражданами и коллегами, а также спокойнее относиться к критике.

Источник: Ракурс


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