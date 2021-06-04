Госслужащих призвали быть сдержаннее в соцсетях. Фото: Укрмедиа

https://racurs.ua/n155636-gosslujaschih-prizvali-byt-sderjannee-v-socsetyah.html

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Вступили в силу общие правила этического поведения госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления, утвержденные приказом НАГС от 28.04.21 № 72−21.

Новые правила призывают чиновников удерживаться от распространения информации, которая может повредить репутации госорганов. Это касается и размещения комментариев на веб-сайтах и в социальных сетях, в том числе в нерабочее время.

Госслужащих и чиновников обязали избегать в своем поведении:

использование нецензурной лексики, повышенной интонации;

унизительных комментариев касательно внешнего вида, одежды, возраста, пола, семейного положения или вероисповедания людей;

распространения сплетен, обсуждение личной жизни коллег;

влияния личных отношений на поведение во время исполнения должностных обязанностей;

проявления дискриминации;

действий сексуального характера, выраженных словесно или физически в отношении подчиненных.

Кроме того, госслужащих призывают предупреждать конфликты с гражданами и коллегами, а также спокойнее относиться к критике.