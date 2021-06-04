Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Прозрачный бассейн в Лондоне. Фото: halarchitects.co.uk

Прозрачный бассейн между двумя небоскребами появился в Лондоне (ФОТО, ВИДЕО)

4 июн 2021, 15:53
999

Первый в мире бассейн между двумя небоскребами открыли в Лондоне.

Прозрачный и полностью открытый подвесной бассейн расположился на высоте 35 м над землей между двумя жилыми домами в деловом районе столицы Великобритании. По размерам это обычный бассейн, как в спортивном зале. Его длина составляет 25 м, а глубина — 3 м. В бассейне уже охотно купаются, но побывать там могут только жители этих двух небоскребов или их гости. Об этом сообщает сообщество NowThis Politics в Facebook.

Бассейн расположился на высоте 10 этажа, он полностью прозрачный. Вес воды составляет почти 375 т, а сама конструкция изготовлена из сверхпрочного акрила.

Конструкция получила название Embassy Gardens Sky Pool. Бассейн станет частью нового проекта EcoWorld Ballymore Embassy Gardens, который также будет включать бары, рестораны и магазины.

Прозрачный бассейн в Лондоне. Фото: halarchitects.co.uk

Прозрачный бассейн в Лондоне. Фото: halarchitects.co.uk


Напомним, в китайском городе Шэньчжэнь построят небоскребы-близнецы. Пара стеклянных башен будет в высоту почти 400 м, такая же высота и у легендарного нью-йоркского Эмпайр-стейт-билдинг.

Источник: NowThis Politics

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров