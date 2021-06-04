Прозорий басейн у Лондоні. Фото: halarchitects.co.uk

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Перший у світі басейн між двома хмарочосами відкрили в Лондоні.

Прозорий і повністю відкритий підвісний басейн розташувався на висоті 35 м над землею між двома житловими будинками в діловому районі столиці Великої Британії. За розмірами це звичайний басейн, як у спортивному залі. Його довжина складає 25 м, а глибина — 3 м. В басейні вже залюбки купаються, але побувати там можуть лише мешканці цих двох хмарочосів або їхні гості. Про це повідомляє спільнота NowThis Politics у Facebook.

Басейн розташувався на висоті 10 поверху, він повністю прозорий. Вага води становить майже 375 т, а сама конструкція виготовлена з надміцного акрилу.

Конструкція отримала назву Embassy Gardens Sky Pool. Басейн стане частиною нового проекту EcoWorld Ballymore Embassy Gardens, який також буде включати бари, ресторани і магазини.

Нагадаємо, в китайському місті Шеньчжень побудують хмарочоси-близнюки. Пара скляних веж буде у висоту майже 400 м, така ж висота і в легендарного нью-йоркського Емпайр-стейт-Білдінг.

Джерело: NowThis Politics