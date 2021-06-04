Данилов расскажет об очередной «серии» СНБО

https://racurs.ua/n155623-danilov-rasskajet-ob-ocherednoy-serii-snbo-translyaciya.html

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Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось 4 июня в Киеве. Во время заседания рассмотрели восемь вопросов.

В СНБО официально анонсировали, что президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания. На заседании планировали обсудить углубление сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении предыдущих решений СНБО.

В Офисе президента анонсировали брифинг по результатам заседания СНБО.

Напомним, что на прошлом заседании СНБО ввели санкции против криминальных авторитетов и воров в законе, а также решение об аудите государственных дач и земель Пуща-Водице и Конча-Заспы, где проживают «непонятные люди».

Кроме того, СНБО, по информации «Зеркала недели», сегодня планировала обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и ввести санкции в отношении 11 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму, ряда «земельных махинаторов» и сторонников режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Агентство УНН сообщало, что под санкции могут попасть и пятеро народных депутатов.