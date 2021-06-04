Кейт Миддлтон и принц Уильям обзавелись тайной резиденцией. Фото: 24 канал

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Тайная резиденция принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон находится на территории поместья Балморал в Шотландии.

Герцоги Кембриджские проводили там время еще во время учебы в университете Сент-Эндрюс. Своим друзьям они рассказывали, что именно в этом особняке пережили самые счастливые моменты жизни, пишет Hello.

Известно, что имение стало подарок принцу Уильяму от его прабабушки незадолго до ее смерти в 2002 году.

По предварительной информации, коттедж небольшой — в нем есть всего три спальни. В этом доме пара останавливалась вместе с детьми во время каникул в 2019 году.

Поместье Балморал площадью чуть больше 20 тыс. гектаров включает в себя в общей сложности 150 зданий, в том числе замок Балморал и садовый коттедж, который часто использовался королевой Викторией для завтрака. Также на его территории есть несколько коттеджей, доступных для аренды.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям занялись садоводством в парке Старбенк в Эдинбурге во время своего масштабного тура по Шотландии. Герцоги Кембриджские вместе с детьми высадили цветы, которые украсят зеленую зону в городе.

Источник: Hello