Кейт Міддлтон та принц Вільям обзавелися таємною резиденцією. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155634-keyt-middlton-ta-prync-vilyam-obzavelysya-taiemnou-rezydenciieu-foto.html

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Таємна резиденція принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон знаходиться на території маєтку Балморал у Шотландії.

Герцоги Кембриджські проводили там час ще під час навчання в університеті Сен-Ендрюс. Своїм друзям вони розповідали, що саме в цьому особняку пережили найщасливіші моменти життя, пише Hello.

Відомо, що маєток став подарунок принцу Вільяму від його прабабусі незадовго до її смерті у 2002 році.

За попередньою інформацією, котедж невеликий — в ньому є всього три спальні. У цьому будинку пара зупинялася разом з дітьми під час канікул у 2019 році.

Маєток Балморал площею трохи понад 20 тис. гектарів охоплює в загальній складності 150 будівель, зокрема замок Балморал і садовий котедж, який часто використовувався королевою Вікторією для сніданку. Також на його території є кілька котеджів, доступних для оренди.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям зайнялися садівництвом у парку Старбенк в Единбурзі під час свого масштабного туру Шотландією. Герцоги Кембриджські разом з дітьми висадили квіти, які прикрасять зелену зону в місті.

Джерело: Hello