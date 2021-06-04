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Начальника зміни митного посту на Волині затримали з 700 тис. дол., фото: ДБР
700 тис. дол. виявили в автомобілі волинського митника (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n155633-700-tys-dol-vyyavyly-v-avtomobili-volynskogo-mytnyka-video.htmlРакурс
Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) під час проведення обшуку в автомобілі начальника зміни митного посту «Ягодин» Михайла Бурдейного виявили в багажнику цього транспортного засобу 704,3 тис. дол.
Автомобіль вчора, 3 червня, зупинили на стаціонарному пості на трасі «Київ-Чоп» біля міста Броди. Про це повідомляють прес-служби ДБР, Державної митної служби та Офісу генпрокурора.
Обшук проводився в межах розслідування митної схеми з підміною товару.
Зазначається, що, за попередньою інформацією слідства, один з начальників митного посту організував схему переміщення вантажів у великих об'ємах без сплати митних платежів.
На митну територію України з Республіки Польща під виглядом порожніх транспортних засобів, з використанням схеми підміни дешевого товару дорогим, а також шляхом довантаження незадекларованих партій товарів перевозились продукти харчування, брендовий одяг, автозапчастини, різноманітне обладнання та устаткування, побутова техніка та інший товар, — зазначають в Офісі генпрокурора.
На думку слідства, митник збирав гроші у себе і розподіляв між іншими правоохоронними органами. Так, виявлена у багажнику автомобіля готівка вже була поділена на суми з позначкою, кому вони призначені.
Бурдейний був серед 100 працівників митниці, яких відсторонили від виконання посадових обов’язків після присвяченого питанню контрабанди засідання РНБО 2 квітня 2021 року.
Після того, як термін відсторонення, визначений чинним законодавством, збіг, Бурдейний повернувся до виконання службових обов’язків, — зазначають у Держприкордонслужбі.
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