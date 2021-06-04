Начальника смены таможенного поста на Волыни задержали с 700 тыс. долл., фото: Государственная таможенная служба

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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) при проведении обыска в автомобиле начальника смены таможенного поста «Ягодин» Михаила Бурдейного обнаружили в багажнике этого транспортного средства 704,3 тыс. долл.

Автомобиль вчера, 3 июня, остановили на стационарном посту на трассе «Киев-Чоп» возле города Броды. Об этом сообщают пресс-службы ГБР, Государственной таможенной службы и Офиса генпрокурора.

Обыск проводился в рамках расследования таможенной схемы с заменой товара.

Отмечается, что, по предварительной информации следствия, один из начальников таможенного поста организовал схему перемещения грузов в больших объемах без уплаты таможенных платежей.

На таможенную территорию Украины из Польши под видом пустых транспортных средств с использованием схемы подмены дешевого товара дорогим, а также путем догрузки незадекларированных партий товаров перевозились продукты питания, брендовая одежда, автозапчасти, различное оборудование и оборудование, бытовая техника и другой товар, — отмечают в Офисе генпрокурора.

По мнению следствия, таможенник собирал деньги у себя и распределял между другими правоохранительными органами. Так, обнаруженные в багажнике автомобиля наличные уже были разделены на суммы с пометкой, кому они предназначены.

Бурдейный был среди 100 работников таможни, которых отстранили от исполнения должностных обязанностей после посвященного вопросу контрабанды заседания СНБО 2 апреля 2021 года.