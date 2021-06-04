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Ракурс
Путин похвастался завершением строительства «Северного потока-2», фото — Kyiv Post

Путин похвастался завершением строительства «Северного потока-2»

4 июн 2021, 15:21
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил о завершении прокладки первой нитки российского экспортного газопровода «Северный поток-2».

Рад сообщить, что именно сегодня успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» «, — заявил Путин в транслции.

По его словам, работы по строительству второй нитки сейчас продолжаются.

Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их поднять и сварить. Все. Но прокладка сама завершена, — сообщил Путин.

Ранее власти Ленинградской области анонсировали старт тестового запуска объектов «Северного потока-2», расположенных на территории региона, который запланирован на вторую неделю июня.


В целом «Северный поток-2» состоит из двух нитей. В случае завершения проекта Россия сможет поставлять газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.

По данным «Газпрома», общая мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.

Источник: Ракурс


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