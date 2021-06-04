Еще одну причину осложненного течения COVID-19 назвали ученые. Фото: УП

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Осложненная форма коронавируса грозит пациентам с деменцией, особенно с болезнью Альцгеймера. Такие люди подвергаются трехкратному риску смерти в результате заражения COVID-19.

Исследователи изучили данные 12 тыс. 863 пациентов старше 65 лет, в которых тесты на коронавирус были положительными или отрицательными. Об этом пишет Medicalpress.

Выяснилось, что болезнь Альцгеймера не увеличивала риск госпитализации по сравнению с хроническими сопутствующими заболеваниями. Однако после госпитализации пациенты с болезнью Альцгеймера подвергались трехкратному риску развития тяжелой формы COVID-19 или смерти от этой инфекции.

Для пациентов с болезнью Альцгеймера старше 80 лет риск был в шесть раз выше по сравнению с пациентами более молодых возрастных групп.

Возможное объяснение таких результатов заключается в том, что хронические воспалительные состояния или дефектные иммунные ответы из-за старения иммунной системы могут повысить уязвимость этих пациентов и снизить их способность создавать эффективный ответ на инфекцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса заставила жителей многих европейских стран, где привыкли приветствовать друг друга поцелуями, отказаться от этой практики.

Источник: Medicalpress