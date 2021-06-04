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Ракурс
Обломки сбитого в Иране самолета МАУ фото: IRNA

Катастрофа самолета МАУ — Иран предлагает компенсацию родственникам жертв

4 июн 2021, 14:45
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Иран предлагает родственникам жертв авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сбитого силами ПВО в небе над Тегераном 8 января 2020 года, денежную компенсацию.

Иран готов выплатить родственникам жертв по 150 тыс. долл. США. Такое предложение во время переговоров в Киеве выдвинула иранская делегация. Об этом сообщает пресс-служба посольства Ірана в Украине.

Отмечается, что представители Ирана обратились к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев.


В то же время представители Ирана отказались признавать стороной совместную группу Украины, Швеции, Канады и Бельгии, созданную для координации усилий. Иранская сторона, в частности, выразила «недовольство непрофессиональным поведением и враждебной позицией некоторых из этих стран».

Напомним, недавно по переговорам о катастрофе самолета МАУ Ираном исключили Афганистан.

Источник: Ракурс


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