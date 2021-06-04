Уламки збитого в Ірані літака МАУ, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n155629-katastrofa-litaka-mau-iran-proponuie-kompensaciu-rodycham-jertv.html

Ракурс

Іран пропонує родичам жертв авіакатастрофи пасажирського літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», збитого силами ППО в небі над Тегераном 8 січня 2020 року, грошову компенсацію.

Іран готовий виплатити родичам жертв по 150 тис. дол. США. Таку пропозицію під час переговорів у Києві висунула іранська делегація. Про це повідомляє пре-служба посольства Ірану в Україні.

Зазначається, що представники Ірану звернулися до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців.

Водночас представники Ірану відмовилися визнавати стороною спільну групу України, Швеції, Канади та Бельгії, створену для координації зусиль. Іранська сторона, зокрема, висловила «невдоволення непрофесійним поводженням та ворожою позицією деяких з цих країн».

Нагадаємо, нещодавно з переговорів про збиття літака МАУ Іраном виключили Афганістан.