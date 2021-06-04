Надзвукові нащадки Concorde за три години перелітатимуть Атлантику

https://racurs.ua/ua/n155628-nadzvukovi-naschadky-concorde-za-try-godyny-perelitatymut-atlantyku.html

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Надзвукові авіарейси через Атлантику планує запустити американська авіакомпанія United Airlines. Попередні подібні програми з використанням легендарного літака Concorde спільного виробництва Великої Британії та Франції були згорнуті у 2003 році.

United Airlines оголошує про досягнення комерційної угоди з аерокосмічною компанією Boom Supersonic з Денверу про поповнення флоту літаків, а також спільну ініціативу зі сталого розвитку — кроку, який сприяє стрибку вперед у поверненні до авіації надзвукових швидкостей, — йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

За умовами угоди, United Airlines придбає 15 авіалайнерів Boom Overture, як тільки ці літаки відповідатимуть усім вимогам безпеки, експлуатації та стійкості. Загалом флот надзвукових літаків можуть розширити до 50 одиниць.

Літак Boom Overture може стати першим великим комерційним літаком, який не матиме викидів вуглецю та повністю працюватиме на екологічно безпечному авіапальному (SAF). Випробування літака заплановані на 2025 рік, початок проведення польотів — на 2026 рік, а введення в експлуатацію — до 2029 року.

Надзвуковий літак, за прогнозами, розвиватиме швидкість 1,7 Маха й вдвічі скоротить час перельоту. United Airlines очікує, що з Нью-Йорка до Лондона можна буде долетіти всього за три з половиною години.

Нагадаємо, надзвукові літаки типу Concorde свого часу експлуатували авіакомпанії British Airways та Air France. Проте вони були комерційно невигідними й збитковими, тому у 2003 році перельоти Concorde було припинено.