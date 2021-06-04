Сверхзвуковые наследники Concorde за три часа пересекут Атлантику

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Ракурс

Сверхзвуковые авиарейсы через Атлантику планирует запустить американская авиакомпания United Airlines. Предыдущие подобные программы с использованием легендарного самолета Concorde совместного производства Великобритании и Франции были свернуты в 2003 году.

United Airlines объявляет о достижении коммерческой сделки с аэрокосмической компанией Boom Supersonic из Денвера о пополнении флота самолетов, а также совместной инициативе по устойчивому развитию — шагу, способствующему прыжку вперед в возвращении к авиации сверхзвуковых скоростей, — говорится в сообщении на официальном сайте компании.

По условиям соглашения, United Airlines приобретет 15 авиалайнеров Boom Overture, как только эти самолеты будут отвечать всем требованиям безопасности, эксплуатации и устойчивости. Всего флот сверхзвуковых самолетов могут расширить до 50 единиц.

Самолет Boom Overture может стать первым крупным коммерческим самолетом, который не имеет выбросов углерода и полностью работает на экологически безопасном авиатопливе (SAF). Испытания самолета запланированы должны быть проведены до 2025 года, начало полетов запланировано на 2026 год, а ввод в эксплуатацию — до 2029 года.

Сверхзвуковой самолет, по прогнозам, будет развивать скорость 1,7 Маха и вдвое сократит время перелета. United Airlines ожидает, что из Нью-Йорка в Лондон можно будет долететь всего за три с половиной часа.

Напомним, сверхзвуковые самолеты типа Concorde ранее эксплуатировали авиакомпании British Airways и Air France. Однако они были коммерчески невыгодными и убыточными, поэтому в 2003 году программа Concorde была закрыта.