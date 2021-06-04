Порошенко пришел в СБУ рассказать о Медведчуке, комментариев не будет

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Петр Порошенко 4 июня пришел на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) по делу Виктора Медведчука-Виктора Козака.

Пятый президент, народный депутат Порошенко в пятницу перед обедом зашел в здание СБУ, сообщила пресс-служба ведомства.

Один из его защитников, адвокат Илья Новиков сообщил, что пока представители Порошенко не дадут комментариев. В СБУ утверждают, что вызов Порошенко на допрос нужен для «всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства».

Порошенко в деле Медведчука-Козака является свидетелем. Допрос экс-президента переносили дважды. 27 мая Порошенко не пришел в СБУ, но в тот же день он находился на Донбассе. Адвокаты заявляли, что бывшему президента не сообщили должным образом о вызове в СБУ. 31 мая следственные действия перенесли по просьбе адвокатов.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Генпрокурор также заявляла, что позволит следователям принудительно привести Порошенко на допрос, если это будет необходимо.

В СБУ отметили, что депутат является исключительно свидетелем по делу.

Медведчука и Козака подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

В мае журналисты «Бигус.Инфо» начали публикацию якобы записей разговоров Медведчука с Кремлем, сепаратистами, в которых часто упоминается Порошенко.