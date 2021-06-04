Порошенко прийшов в СБУ розповісти про Медведчука, коментарів не буде

https://racurs.ua/ua/n155627-poroshenko-pryyshov-v-sbu-rozpovisty-pro-medvedchuka-komentariv-ne-bude.html

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Петро Порошенко 4 червня прийшов на допит у Службу безпеки України (СБУ) щодо справи Віктора Медведчука-Віктора Козака.

П’ятий президент, народний депутат Порошенко у п’ятницю перед обідом зайшов до будівлі СБУ, повідомила прес-служба відомства.

Один з його захисників, адвокат Ілля Новіков, повідомив, що наразі представники Порошенка не даватимуть коментарів. У СБУ переконують, що виклик Порошенка на допит потрібен для «всебічного й обʼєктивного вивчення обставин кримінального провадження».

Порошенко у справі Медведчука-Козака є свідком. Допит екс-президента переносили двічі. 27 травня Порошенко не прийшов в СБУ, але того ж дня він перебував на Донбасі. Адвокати заявляли, що колишнього президента не повідомили належно про виклик до СБУ. 31 травня слідчі дії перенесли на прохання адвокатів.

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Генпрокурор також заявляла, що дозволить слідчим примусово привести Порошенка на допит, якщо це буде необхідно.

У СБУ наголошували, що депутат є винятково свідком у справі.

Медведчука і Козака підозрюють у державній зраді, порушенні законів і звичаїв війни і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

У травні журналісти «Бігус.Інфо» почали публікацію нібито записів розмов Медведчука з Кремлем, сепаратистами, у яких часто згадується Порошенко.