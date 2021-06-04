Ще одну причину ускладненого перебігу COVID-19 назвали вчені. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n155630-sche-odnu-prychynu-uskladnenogo-perebigu-covid-19-nazvaly-vcheni.html

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Ускладнена форма коронавірусу загрожує пацієнтам з деменцією, особливо з хворобою Альцгеймера. Такі люди піддаються потрійному ризику смерті в результаті зараження COVID-19.

Дослідники вивчили дані 12 тис. 863 пацієнтів старше 65 років, в яких тести на коронавірус були позитивними або негативними. Про це пише Medicalpress.

З’ясувалося, що хвороба Альцгеймера не нарощувала ризик госпіталізації в порівнянні з хронічними супутніми захворюваннями. Однак після госпіталізації пацієнти з хворобою Альцгеймера піддавалися потрійному ризику розвитку важкої форми COVID-19 або смерті від цієї інфекції.

Для пацієнтів з хворобою Альцгеймера віком від 80 років ризик був у шість разів вищим у порівнянні з пацієнтами молодших вікових груп.

Можливе пояснення таких результатів полягає в тому, що хронічні запальні стани або дефектні імунні відповіді через старіння імунної системи можуть підвищити вразливість цих пацієнтів і знизити їхню здатність створювати ефективну відповідь на інфекцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу змусила жителів багатьох європейських країн, де звикли вітати одне одного поцілунками, відмовитися від цієї практики.

Джерело: Medicalpress