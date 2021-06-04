Путін похвалився завершенням будівництва "Північного потоку-2", фото — Kyiv Post

https://racurs.ua/ua/n155632-putin-pohvalyvsya-zavershennyam-budivnyctva-pivnichnogo-potoku-2.html

Ракурс

Президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, оголосив про завершення прокладання першої нитки російського експортного газогону «Північний потік-2».

Радий повідомити, що саме сьогодні успішно завершено укладання труб першої нитки газогону «Північний потік-2″", — заявив Путін у транслції.

За його словами, роботи з будівництва другої нитки зараз тривають. Лінійна робота цілком, включаючи морську ділянку, закінчена. З німецької сторони труба підійшла, з російської — потрібно їх підняти і зварити. Усе. Але прокладка сама завершена, — повідомив Путін. Раніше влада Ленінградської області анонсувала старт тестового запуску об'єктів «Північного потоку-2», розташованих на території регіону, який запланований на другий тиждень червня.



Загалом «Північний потік-2» складається з двох ниток. У разі завершення проєкту Росія зможе постачати газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.

За даними «Газпрому», загальна потужність двох ниток газопроводу становить 55 млрд куб. м газу у рік.