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Ракурс
Данілов розповів про чергову "серію" РНБО

Данілов розповість про чергову «серію» РНБО (ТРАНСЛЯЦІЯ)

4 чер 2021, 15:53
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Засідання Ради національної безпеки і оборони України відбулося 4 червня в Києві. Під час засідання розглянули вісім питань.

В РНБО офіційно анонсували, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання. Планували обговорити поглиблення співпраці з НАТО і заслухати звіти про виконання рішень РНБО.

В Офісі президента анонсували брифінг за результатами засідання РНБО.

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Нагадаємо, що на минулому засіданні РНБО запровадили санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, а також рішення про аудит державних дач і земель Пуща-Водиці та Конча-Заспи, де проживають «незрозумілі люди».


Крім того, РНБО, за інформацією «Дзеркала тижня», планувала обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО і запровадити санкції стосовно 11 російських артистів, які виступали в окупованому Криму, низки «земельних махінаторів» та прихильників режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Агентство УНН повідомляло, що під санкції можуть потрапити й п’ятеро народних депутатів.

Джерело: Ракурс


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