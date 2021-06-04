Данілов розповів про чергову "серію" РНБО

https://racurs.ua/ua/n155623-danilov-rozpoviv-pro-chergovu-seriu-rnbo-translyaciya.html

Ракурс

Засідання Ради національної безпеки і оборони України відбулося 4 червня в Києві. Під час засідання розглянули вісім питань.

В РНБО офіційно анонсували, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання. Планували обговорити поглиблення співпраці з НАТО і заслухати звіти про виконання рішень РНБО.

В Офісі президента анонсували брифінг за результатами засідання РНБО.

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Нагадаємо, що на минулому засіданні РНБО запровадили санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв в законі, а також рішення про аудит державних дач і земель Пуща-Водиці та Конча-Заспи, де проживають «незрозумілі люди».

Крім того, РНБО, за інформацією «Дзеркала тижня», планувала обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО і запровадити санкції стосовно 11 російських артистів, які виступали в окупованому Криму, низки «земельних махінаторів» та прихильників режиму невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Агентство УНН повідомляло, що під санкції можуть потрапити й п’ятеро народних депутатів.