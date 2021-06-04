Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку «дуже боляче» через Протасевича. Фото: Белта

https://racurs.ua/ua/n155638-kuleba-poobicyav-zrobyty-lukashenku-duje-bolyache-cherez-protasevycha.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, пригрозив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.

Дипломат відзначив, що Лукашенку «буде боляче» у разі допуску в країну представників самопроголошеної Луганської народної республіки для допиту викраденого опозиціонера Романа Протасевича. Про це Кулеба заявив в ефірі програми «Сніданок з 1+1», відповідаючи на запитання про реакцію МЗС на можливий розвиток подій.

Буде боляче Олександру Лукашенку. У нас є достатньо інструментів, щоб зробити людям і країнам, які не поважають територіальну цілісність України, боляче, і особливо коли йдеться про Білорусь, з якою у нас дуже багато різного роду зв’язків, у тому числі економічних, — заявив Кулеба.

При цьому очільник міністерства не розповів, до яких конкретних дій вдасться Україна. Він відзначив лише, «якщо вони це зроблять, то ви побачите». Кулеба також наголосив, що діятиме Київ зважено, оскільки Україні не потрібна політична чи торгівельна війна з Білоруссю.

Тим часом на викрадення Протасевича відреагували українські психологи. У заяві «Індукування зрадою», яка є в розпорядженні ZN.UA, вони пообіцяли, що не залишать цей і подібні злочини без професійної уваги. Психологи пообіцяли публічно давати експертну оцінку з метою протидіяти деструктивному впливу на широкі маси.

Вони наголосили, опубліковане білоруською владою інтерв’ю Протасевича ідентично відомим відео «Аль-Каїди» з відрізанням голів бранцям в прямому ефірі.

Ми заявляємо, що не залишимо цей злочин і подібні до нього без професійної уваги і будемо публічно давати експертну оцінку з метою протидії деструктивному впливу на широкі маси, — йдеться в заяві.



Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликав притягнути до відповідальності осіб, причетних до запису інтерв’ю з опозиційним журналістом Романом Протасевичем. Британський дипломат не виключає, що інтерв’ю Протасевича явно проходило під примусом і під вартою. У мережі також опублікували скріншот відеозапису інтерв’ю, на якому показаний момент, коли Протасевич плаче. При цьому він закриває обличчя долонями, а на його зап’ястках видно синці.

Джерело: ZN.UA