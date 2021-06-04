Російську тенісистку затримали в Парижі за підозрою в здачі матчу

Яна Сизикова, фото: «Прессбол»

https://racurs.ua/ua/n155639-rosiysku-tenisystku-zatrymaly-v-paryji-za-pidozrou-v-zdachi-matchu.html

Ракурс

Російську тенісистку Яну Сизикову, учасницю турніру «Ролан Гаррос», затримали в Парижі за підозрою у шахрайстві зі ставками на результати спортивних змагань.

На думку слідства, Сизикова торік навмисно програла гейм в одному з тенісних матчів, повідомляє RFI з посиланням на Le Parisien.

Йдеться про матч на минулорічному «Ролан Гаррос», де Сизикова в парі з американкою Медісон Бренгл програла румункам Андреа Міту і Патриції Марії.

Румунські тенісистки, будучи фаворитками, тоді передбачувано виграли матч (7−6, 6−4). Проте поліцейську Центральну службу зі скачок та ігор (SCCJ) зацікавив п’ятий гейм другого сету цього матчу.

Річ у тім, що саме на перемогу румунських спортсменок у цьому матчі у розташованих в різних країнах букмекерських конторах були зроблені ставки на десятки тисяч євро. До того ж, Сизикова та Брегл програли цей гейм на своїй подачі — російська спортсменка тоді зробила дві подвійні помилки.

Зазначається, що справа про «шахрайство в організованому угрупованні» та «активну і пасивну спортивну корупцію» була відкрита прокуратурою Парижа в жовтні 2020 року. За інформацією ЗМІ, основною підозрюваною є Сизикова, яка тоді була на подачі. Слідство не виключає, що Бренгл «могла бути не залучена» в шахрайську схему.

Нагадаємо, у січні 2021 року на Кубку світу у Фінляндії російський лижник Олександр Большунов намагався вдарити палицею суперника, котрий їхав перед ним.

Джерело: RFI