Інформацію про сільгоспвиробників внесуть до державного аграрного реєстру. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/ua/n155640-silgospvyrobnyky-ukrayiny-potraplyat-do-agrarnogo-reiestru-podrobyci.html

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Порядок адміністрування державного аграрного реєстру визначив Кабінет міністрів України.

Уряд 2 червня прийняв відповідну постанову під № 573. Новий реєстр міститиме інформацію про сільгоспвиробників, яка завантажуватиметься до нього автоматично, шляхом інтеграції з іншими реєстрами.

Також у реєстрі буде така інформація про виробників сільськогосподарської продукції:

про види діяльності сільгоспвиробника;

про земельні ділянки сільгоспвиробника;

про тварин сільгоспвиробника;

про аграрні розписки;

про пов’язаних з сільгоспвиробником осіб, які є одержувачами державної підтримки;

про реєстраційний номер оператора ринку харчових продуктів;

про реєстраційні номери потужностей;

про фінансову звітність та суму заборгованості перед державним бюджетом.

Постанова передбачає, що аграрії зможуть зареєструвати в реєстрі свій особистий кабінет, в якому відображатиметься інформація про доступні державні програми. Крім того, сільгоспвиробники зможуть подавати заявки на отримання державних дотацій та інші документи в електронному вигляді.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів передбачили субсидію для українських аграріїв. Українські селяни матимуть змогу отримати субсидію в сумі 5 тис. грн на 1 га для розвитку невеликих сімейних ферм. Водночас загальна сума не перевищуватиме 100 тис. грн на одне господарство.