Не задохнетесь – страхи, связанные с масками, прокомментировали в Минздраве

https://racurs.ua/n155642-ne-zadohnetes-strahi-svyazannye-s-maskami-prokommentirovali-v-minzdrave.html

Ракурс

Вредно ли носить маску, рассказали в Министерстве здравоохранения и прокомментировали популярные мифы.

Люди боятся отравиться углекислым газом, повторно инфицировать сами себя, повредить кожу лица. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

При ношении маски вам хватит кислорода и вы не отравитесь углекислым газом. Просто убедитесь, что маска прилегает плотно и вы можете нормально дышать. Влажную маску необходимо заменить, — говорится в сообщении.



Избежать повреждения кожи во время длительного ношения маски можно, соблюдая базовые правила: