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Ракурс
Не задохнетесь – страхи, связанные с масками, прокомментировали в Минздраве

Не задохнетесь — страхи, связанные с масками, прокомментировали в Минздраве

4 июн 2021, 17:33
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Вредно ли носить маску, рассказали в Министерстве здравоохранения и прокомментировали популярные мифы.

Люди боятся отравиться углекислым газом, повторно инфицировать сами себя, повредить кожу лица. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

При ношении маски вам хватит кислорода и вы не отравитесь углекислым газом. Просто убедитесь, что маска прилегает плотно и вы можете нормально дышать. Влажную маску необходимо заменить, — говорится в сообщении.


Избежать повреждения кожи во время длительного ношения маски можно, соблюдая базовые правила:

  • не надевать повторно одноразовую маску, а многоразовую необходимо стирать после ношения;
  • удобная маска не будет раздражать лицо;
  • сухую кожу нужно увлажнять;
  • каждые четыре часа на 15 минут стоит снимать маску, но делать это нужно, когда рядом нет других людей.

Источник: Ракурс


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