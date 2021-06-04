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Не задохнетесь – страхи, связанные с масками, прокомментировали в Минздраве
Не задохнетесь — страхи, связанные с масками, прокомментировали в Минздравеhttps://racurs.ua/n155642-ne-zadohnetes-strahi-svyazannye-s-maskami-prokommentirovali-v-minzdrave.htmlРакурс
Вредно ли носить маску, рассказали в Министерстве здравоохранения и прокомментировали популярные мифы.
Люди боятся отравиться углекислым газом, повторно инфицировать сами себя, повредить кожу лица. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
При ношении маски вам хватит кислорода и вы не отравитесь углекислым газом. Просто убедитесь, что маска прилегает плотно и вы можете нормально дышать. Влажную маску необходимо заменить, — говорится в сообщении.
Избежать повреждения кожи во время длительного ношения маски можно, соблюдая базовые правила:
- не надевать повторно одноразовую маску, а многоразовую необходимо стирать после ношения;
- удобная маска не будет раздражать лицо;
- сухую кожу нужно увлажнять;
- каждые четыре часа на 15 минут стоит снимать маску, но делать это нужно, когда рядом нет других людей.
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