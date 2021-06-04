Дачи в Конча-Заспе. Фото: 1.ua

https://racurs.ua/n155643-tabachnik-i-bogatyreva-na-vyhod-iz-gosdach-v-koncha-zaspe-vyselyaut-20-chelovek.html

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Государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице вскоре покинут первые 20 человек.

В процессе процедуры оставления элитных имений в частности находятся министры времен диктатора Виктора Януковича и бывший генеральный прокурор Святослав Пискун. Список всех 20 человек 4 июня озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге.

Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений, — подчеркнул он.

В частности, в списке значится экс-глава Минздрава Раиса Богатырева, бывший министр юстиции Александр Лавринович, экс-глава Минобрнауки Дмитрий Табачник.

Полный список лиц, которые оставят госдачи:

Панасюк Елена Викторовна

Зубко Людмила Николаевна

Ивченко Виктор Анатольевич

Матвиенко Ольга Васильевна

Пискун Святослав Михайлович

Юрчик Сергей Владимирович

Гаврилюк Лидия Михаловна

Васюнник Иван Васильевич

Лавринович Александр Владимирович

Череп Валерий Иванович

Гасинский Юрий Александрович

Табачник Дмитрий Владимирович

Петренко Николай Николаевич

Макарьян Давид Борисович

Макарьян Борис Петрович

Папиш Илья Иосифович

Ильин Александр Игоревич

Богатырева Раиса Васильевна

Пискун Святослав Михайлович

Семиноженко Владимир Петрович

Тополов Виктор Семенович

Напомним, 14 мая на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в том, что при его каденции на государственных дачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице поселились «непонятные личности».

Глава государства поручил провести полный аудит земель и государственных резиденций на территории указанных населенных пунктов, а также составить полный перечень лиц, которые там сейчас живут. Также Зеленский заявлял, что в Украине вскоре появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам.