Табачник и Богатырева на выход — из госдач в Конча-Заспе выселяют 20 человекhttps://racurs.ua/n155643-tabachnik-i-bogatyreva-na-vyhod-iz-gosdach-v-koncha-zaspe-vyselyaut-20-chelovek.htmlРакурс
Государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице вскоре покинут первые 20 человек.
В процессе процедуры оставления элитных имений в частности находятся министры времен диктатора Виктора Януковича и бывший генеральный прокурор Святослав Пискун. Список всех 20 человек 4 июня озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге.
Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений, — подчеркнул он.
В частности, в списке значится экс-глава Минздрава Раиса Богатырева, бывший министр юстиции Александр Лавринович, экс-глава Минобрнауки Дмитрий Табачник.
Полный список лиц, которые оставят госдачи:
- Панасюк Елена Викторовна
- Зубко Людмила Николаевна
- Ивченко Виктор Анатольевич
- Матвиенко Ольга Васильевна
- Пискун Святослав Михайлович
- Юрчик Сергей Владимирович
- Гаврилюк Лидия Михаловна
- Васюнник Иван Васильевич
- Лавринович Александр Владимирович
- Череп Валерий Иванович
- Гасинский Юрий Александрович
- Табачник Дмитрий Владимирович
- Петренко Николай Николаевич
- Макарьян Давид Борисович
- Макарьян Борис Петрович
- Папиш Илья Иосифович
- Ильин Александр Игоревич
- Богатырева Раиса Васильевна
- Пискун Святослав Михайлович
- Семиноженко Владимир Петрович
- Тополов Виктор Семенович
Напомним, 14 мая на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в том, что при его каденции на государственных дачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице поселились «непонятные личности».
Глава государства поручил провести полный аудит земель и государственных резиденций на территории указанных населенных пунктов, а также составить полный перечень лиц, которые там сейчас живут. Также Зеленский заявлял, что в Украине вскоре появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам.