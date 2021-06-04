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Ракурс
Дачи в Конча-Заспе. Фото: 1.ua

Табачник и Богатырева на выход — из госдач в Конча-Заспе выселяют 20 человек

4 июн 2021, 17:39
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Государственные дачи в Конча-Заспе и Пуще-Водице вскоре покинут первые 20 человек.

В процессе процедуры оставления элитных имений в частности находятся министры времен диктатора Виктора Януковича и бывший генеральный прокурор Святослав Пискун. Список всех 20 человек 4 июня озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге.

Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений, — подчеркнул он.

В частности, в списке значится экс-глава Минздрава Раиса Богатырева, бывший министр юстиции Александр Лавринович, экс-глава Минобрнауки Дмитрий Табачник.

Полный список лиц, которые оставят госдачи:


  • Панасюк Елена Викторовна
  • Зубко Людмила Николаевна
  • Ивченко Виктор Анатольевич
  • Матвиенко Ольга Васильевна
  • Пискун Святослав Михайлович
  • Юрчик Сергей Владимирович
  • Гаврилюк Лидия Михаловна
  • Васюнник Иван Васильевич
  • Лавринович Александр Владимирович
  • Череп Валерий Иванович
  • Гасинский Юрий Александрович
  • Табачник Дмитрий Владимирович
  • Петренко Николай Николаевич
  • Макарьян Давид Борисович
  • Макарьян Борис Петрович
  • Папиш Илья Иосифович
  • Ильин Александр Игоревич
  • Богатырева Раиса Васильевна
  • Пискун Святослав Михайлович
  • Семиноженко Владимир Петрович
  • Тополов Виктор Семенович

Напомним, 14 мая на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в том, что при его каденции на государственных дачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице поселились «непонятные личности».

Глава государства поручил провести полный аудит земель и государственных резиденций на территории указанных населенных пунктов, а также составить полный перечень лиц, которые там сейчас живут. Также Зеленский заявлял, что в Украине вскоре появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам.

Источник: Ракурс


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