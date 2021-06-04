Данілов озвучив питання, розглянуті на РНБО. Фото: Укрінформ

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Засідання Ради національної безпеки і оборони відбулося сьогодні, 4 червня.

На порядку денному було вісім питань, деякі були таємними. Зокрема, в таємному режимі РНБО розглянула питання щодо ситуації у прикордонних областях та посилення оборонних здатностей у цих регіонах. Ще одним таємним питанням стали заходи щодо інтеграції України в НАТО. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Також на засіданні обговорили загальнодержавну систему боротьби з тероризмом й розглянули питання удосконалення сфери нацбезпеки і оборони. Крім того, обговорили розвиток авіабудівельної галузі в Україні. РНБО ухвалила рішення про її розбудову у найближчі п’ять років.

На засіданні обговорили й питання щодо стану водних ресурсів в Україні та забезпечення населення якісною питною водою. У підсумку президент Володимир Зеленський залишився незадоволеним підготовкою цього питання, тому його розгляд перенесли.

На засіданні РНБО обговорили й збільшення українського миротворчого персоналу в Демократичній Республіці Конго. Рішення щодо цього питання ухвалили одноголосно.

Також було заслухано звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо виконання санкцій щодо «злодіїв у законі» та кримінальних авторитетів. Глава МВС запевняв, що в Україні не залишилося жодного авторитета із санкційного списку.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні РНБО говорили про переселення колишніх високопосадовців із державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Виявилося, що елітні маєтки вже залишають перші 20 осіб.