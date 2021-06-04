ЕС полностью закрыл воздушное пространство для самолетов. Фото:

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Европейский Союз закрыл небо для белорусских самолетов.

Совет ЕС утвердил решение запретить авиаперевозчикам из Беларуси полеты в воздушном пространстве Евросоюза и использовать аэропорты стран-участников Европейского Союза. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

Следовательно, государства-члены ЕС должны будут отказать в посадке, вылете или перелете через свои территории любым воздушным суднам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе маркетинговыми перевозчиками, — говорится в заявлении.

Отмечается, что решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая. Также Совет Евросоюза осудил удержание журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Принятое решение вступит в силу в полночь 5 июня.

Напомним, 23 мая военный истребитель Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставил приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair. На борту самолета находились оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны.

Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом спонсируемого государством авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны.