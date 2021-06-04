Спецслужби перевірять українців, які перебувають під санкціями США. Фото:

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Санкції Сполучених Штатів Америки запроваджені проти 134 громадян України.

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити інформацію про кожного українця, який фігурує в американських санкційних списках. Про це 4 травня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив на брифінгу.

За словами Данілова, 130 українців перебувають під санкціями Міністерства фінансів США. Ще четверо українських громадян фігурують у санкційних списках Державного департаменту.

Зазначається, що Служба безпеки України, Кабінет міністрів, Служба зовнішньої розвідки отримали доручення перевірити кожного з цих громадян. У разі необхідності проти них прийматимуться рішення на засіданнях РНБО.

Данілов не назвав прізвища українців, які знаходяться під санкціями США, і не сказав, які заходи стосовно них збираються здійснювати в Україні.

Нагадаємо, 4 червня в Офісі президента відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному було вісім питань, деякі були таємними.