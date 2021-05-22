Лазерный пистолет напечатали на 3D-принтере. Фото: 4pda

https://racurs.ua/n155018-lazernyy-pistolet-napechatali-na-3d-printere-on-rasplavlyaet-metall-video.html

Ракурс

Лазерный пистолет удалось создать с помощью 3D-принтера.

Устройство, которое имеет мощность в 100 Вт, питается от блока батарей на 250 Вт. Этой энергии достаточно для работы пистолета. Пистолет с легкостью поджигает бумагу. Видео работы опубликовали на YouTube-канале MicroPhotography.

На кадрах видно, как пистолет прожигает деревянную доску и жестянку. Кусок металла тоже не выдержал «выстрелов» — расплавился под действием лазерного пистолета.

Автор не выкладывает информацию о том, как ему удалось создать пистолет, поскольку устройство довольно опасное — может спровоцировать пожар или повредить глаза.

Напомним, You-Tube блогер сумел с помощью 3D-принтера создать в домашних условиях турбореактивный двигатель. В ходе испытаний напечатанный двигатель доказал свою работоспособность.

Источник: 4PDA