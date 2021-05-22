Лазерний пістолет надрукували на 3D-принтері. Фото: 4pda

https://racurs.ua/ua/n155018-lazernyy-pistolet-nadrukuvaly-na-3d-prynteri-vin-rozplavluie-metal-video.html

Ракурс

Лазерний пістолет вдалося створити за допомогою 3D-принтера.

Пристрій, який має потужність у 100 Вт, живиться від блоку батарей на 250 Вт. Цієї енергіє достатньо для роботи пістолета. Пістолет з легкістю підпалює папір. Відео роботи опублікували на YouTube-каналі MicroPhotography.

На кадрах видно, як пістолет пропалює дерев’яну дошку та бляшанку. Шматок металу теж не витримав «пострілів» — розплавився під дією лазерного пістолета.

Автор не викладає інформацію про те, як йому вдалося створити пістолет, оскільки пристрій доволі небезпечний — може спровокувати пожежу або пошкодити очі.

Нагадаємо, You-Tube блогер зумів за допомогою 3D-принтера створити у домашніх умовах турбореактивний двигун. В ході випробувань надрукований двигун довів свою працездатність.

Джерело: 4PDA