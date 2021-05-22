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Ракурс
Лазерний пістолет надрукували на 3D-принтері. Фото: 4pda

Лазерний пістолет надрукували на 3D-принтері — він розплавлює метал (ВІДЕО)

22 тра 2021, 19:33
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Лазерний пістолет вдалося створити за допомогою 3D-принтера.

Пристрій, який має потужність у 100 Вт, живиться від блоку батарей на 250 Вт. Цієї енергіє достатньо для роботи пістолета. Пістолет з легкістю підпалює папір. Відео роботи опублікували на YouTube-каналі MicroPhotography.

На кадрах видно, як пістолет пропалює дерев’яну дошку та бляшанку. Шматок металу теж не витримав «пострілів» — розплавився під дією лазерного пістолета.

Автор не викладає інформацію про те, як йому вдалося створити пістолет, оскільки пристрій доволі небезпечний — може спровокувати пожежу або пошкодити очі.


Нагадаємо, You-Tube блогер зумів за допомогою 3D-принтера створити у домашніх умовах турбореактивний двигун. В ході випробувань надрукований двигун довів свою працездатність.

Джерело: 4PDA

Джерело: Ракурс


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