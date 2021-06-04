Теракт под Волновахой. Фото: livejournal.com

https://racurs.ua/n155651-obstrel-pod-volnovahoy-boevika-dnr-prigovorili-k-pojiznennomu-zaklucheniu.html

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За теракт под Волновахой в 2015 году приговорили к пожизненному заключению руководителя подразделения батальона «Оплот» самопровозглашенной ДНР.

Районный суд Запорожской области приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества пророссийского боевика. Следствие доказало, что осужденный в апреле 2014 года вступил в состав террористической организации оккупационной власти в Донецкой области и возглавил там так называемое подразделение батальона «Оплот». Об этом 4 июня сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Именно этот террорист 13 января 2015 года приказал обстрелять из «Градов» блокпост украинской армии. Один из снарядов попал в маршрутный автобус, пассажиры которого проходили паспортный контроль. В результате обстрела погибли 12 человек, а 19 получили ранения.

Дело открыли по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Виновного приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

По информации «РБК-Украина», пожизненный срок получил боевик самопровозглашенной Донецкой народной республики Юрий Шпаков. Именно этот террорист руководил артиллеристами так называемого реактивного дивизиона «Ангелы ада», которые вели обстрел. Также в деле фигурирует полковник Вооруженных сил России Анатолий Синельников. В 2015 году оккупант занимал должность командира 5-й армейской бригады" и командовал действиями Шпакова.

По информации сайта «Миротворец», Шпаков — уроженец города Острогожск Воронежской области России. Во второй половине 1990 годов служил в Национальной гвардии Украины.

Напомним, в Чехии гражданина этой страны Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой ЛНР, приговорили к 20 годам заключения.

Источник: «РБК-Украина», «Миротворец»