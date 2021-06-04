Вопрос о статусе олигархов Зеленский хочет вынести на референдум. Фото:

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Вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум хочет вынести президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума. Зеленский предполагает, что украинские олигархи могут повлиять на позиции народных депутатов. Он убежден, что законопроект об олигархах демонтирует отношение Украины к олигархической системе. Об этом он заявил в эфире «Украина 24».

Нельзя владеть депутатами, министрами, или любыми чиновниками. Этот законопроект демонстрирует наше отношение к олигархической системе. У нас есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет, — заявил он.

Также президент отметил, что после санкций СНБО удалось достичь нулевого влияния «воров в законе» на криминогенную ситуацию в Украине. По его словам, за три недели шестерым «ворам в законе» объявили подозрения, 12 выдворили из Украины, остальные находятся под стражей и изолированы.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 5599 «о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Закон определяет критерии и статус олигарха, предусматривает создание реестра олигархов.