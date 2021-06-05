Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

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Статистика коронавірусу в Україні свідчить про зменшення випадків захворювання, але відсоток госпіталізації ще залишається високим.

У п’ятницю, 4 червня, в Україні зафіксували 1 тис. 897 нових випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, захворіла 91 дитина та 65 медпрацівників. Вчора довелося госпіталізувати 1 тис. 65 осіб, а 86 хворих померли. При цьому подолали хворобу 8 тис. 330 осіб. Про це 5 червня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві — 497 хворих. Ще 160 інфікованих виявили у Київській області, а 138 — у Запорізькій. У Дніпропетровській області зафіксували 128 хворих, а в Харківській області — 116 хворих.

Зазначається, що за весь час пандемії захворіли 2 млн 213 тис. 580 осіб. Одужати змогли 2 млн 88 тис. 712 осіб, а померли від хвороби та її наслідків 51 тис. 140 осіб.

У МОЗ додали, що за 4 червня вакцинувалися 57 тис. 440 осіб. Вчора працювали 502 мобільні бригади та 514 пунктів щеплення. А від початку вакцинальної кампанії вже щеплені 1 млн 177 тис. 373 осіб, з них отримали першу дозу — 1 млн 177 тис. 371 особа. Повністю імунізовані та отримали дві дози 145 тис. 792 осіб.

Нагадаємо, 3 червня коронавірус в Україні підтвердили у 2 тис. 266 осіб. Внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 95 пацієнтів. З підозрою чи підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція госпіталізували 953 українців.