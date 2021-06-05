Україна переходить на е-лікарняні. Фото: newday.kherson.ua

https://racurs.ua/ua/n155657-ukrayina-perehodyt-na-elektronni-likarnyani-lyashko.html

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Електронні лікарняні отримати в Україні можна буде вже з червня.

З цього місяця по серпень медичні заклади зможуть формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листи непрацездатності. Повний перехід на електронну систему формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться вже з 1 вересня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на власній сторінці у Facebook.

До 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних. Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності, — йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що рішення про те, який вид документу видати, буде приймати лікар, відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я.

За словами Ляшка, наказ, який регулюватиме це питання, підписаний і вже пройшов експертизу Міністерства юстиції. Міністр переконує, що українцям більше не доведеться бігати в лікарню за паперовим лікарняним і нести його на роботу, а роботодавці уникнуть паперової тяганини з Пенсійним фондом та Фондом соціального страхування, коли оформлюватимуть працівнику виплати за лікарняний.

Нагадаємо, у Верховній Раді заявляли, що Міністерство соціальної політики збирається подати до парламенту законопроект, яким різко зменшать виплати за хвороби. Закон передбачає, що за кошти Фонду соціального страхування виплачуватимуть допомогу по тимчасовій непрацездатності з 11 дня непрацездатності. Перші 10 днів тимчасової непрацездатності оплачуватимуть роботодавці.