Украина переходит на е-больничные. Фото: newday.kherson.ua

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Электронные больничные получить в Украине можно будет уже с июня.

С этого месяца по август медицинские учреждения смогут формировать как электронные больничные, так и выдавать бумажные листы нетрудоспособности. Полный переход на электронную систему формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится уже с 1 сентября. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

До 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных. Это значит, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать, как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности, — говорится в сообщении.

Сейчас известно, что решение о том, какой вид документа выдать, будет принимать врач, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.

По словам Ляшко, приказ, который будет регулировать этот вопрос, подписан и уже прошел экспертизу Министерства юстиции. Министр убеждает, что украинцам больше не придется бегать в больницу за бумажным больничным и нести его на работу, а работодатели избавятся от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, когда будут оформлять работнику выплаты за больничный.

Напомним, в Верховной Раде заявляли, что Министерство социальной политики собирается подать в парламент законопроект, которым резко уменьшат выплаты по болезни. Закон предусматривает, что за средства Фонда социального страхования будут выплачивать пособие по временной нетрудоспособности с 11 дня нетрудоспособности. Первые 10 дней временной нетрудоспособности будут оплачивать работодатели