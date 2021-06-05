Покушение совершили на замглавы АРМА

Покушение совершили на заместителя председателя АРМА. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n155656-pokushenie-sovershili-na-zamglavy-arma.html

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Покушение на Владимира Павленко, замглавы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), совершили неизвестные.

Злоумышленники стреляли у чиновника из огнестрельного оружия. Инцидент произошел 2 июня у дома Павленко. По информации правоохранителей, неустановленные лица несколько раз выстрелили в него из огнестрельного оружия. Об этом 5 июня сообщила АРМА в Facebook.

Отмечается, что чиновник получил ранения средней степени тяжести. После нападения его госпитализировали, сейчас его состояние стабильное, а жизни ничего не угрожает. В АРМА заявили, что ожидают скорой реакции правоохранителей.

Напомним, в феврале Агентство по розыску и менеджменту активов заявило о давлении на своих сотрудников. Неизвестные разбили окна в авто и облили кровью подъезд лицам из руководства АРМА. В Агентстве отмечали, что за давлением стоят лица, чьи активы правоохранители арестовывают в уголовных процессах и передают в управление АРМА.