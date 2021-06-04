Всемирный день окружающей среды отмечают 5 июня. Фото:

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Ракурс

5 июня церковный праздник Леонтия Ростовского и чудотворца Романа Угличского.

В народе святой Леонтий получил прозвища «Огуречник» и «Конопляник». В этот день селяне заканчивали сеять огурцы, а во многих местах сеяли коноплю.

Народные приметы на 5 июня:

Огурцы, которые высадили на день Леонтия, лучше всего подходят для засолки.

Много оводов 5 июня — будет богатый урожай.

Рябина цветет — примета того, что будет богатый урожай конопли

5 июня ежегодно отмечают Всемирный день окружающей среды. Этот день является для Организации Объединенных Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и ответные действия. В мире этот праздник сопровождается уличными митингами, парадами велосипедистов, «зелеными» концертами, конкурсами сочинений и плакатов в школах, посадкой деревьев, а также кампаниями по рециркуляции отходов и уборкой территории.

5 июня также празднуют Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией, День бега и День воздушных шариков.

5 июня в истории:

1849 год — Дания стала конституционной монархией.

1894 год — во Львове начала работу крупнейшая за всю историю Галичины общая Краевая выставка.

1910 год — в Киеве состоялся первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева.

1977 год — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

1990 год — Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил возрождение Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Напомним, 4 июня православная церковь чтила память мученика Василиска. Кроме того, в этот день в мире отмечали День объятий с кошками, а Украина — День хозяйственных судов.