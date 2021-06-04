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Всемирный день окружающей среды отмечают 5 июня. Фото:
5 июня отмечают Всемирный день окружающей средыhttps://racurs.ua/n155655-5-iunya-otmechaut-vsemirnyy-den-okrujauschey-sredy.htmlРакурс
5 июня церковный праздник Леонтия Ростовского и чудотворца Романа Угличского.
В народе святой Леонтий получил прозвища «Огуречник» и «Конопляник». В этот день селяне заканчивали сеять огурцы, а во многих местах сеяли коноплю.
Народные приметы на 5 июня:
- Огурцы, которые высадили на день Леонтия, лучше всего подходят для засолки.
- Много оводов 5 июня — будет богатый урожай.
- Рябина цветет — примета того, что будет богатый урожай конопли
5 июня ежегодно отмечают Всемирный день окружающей среды. Этот день является для Организации Объединенных Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и ответные действия. В мире этот праздник сопровождается уличными митингами, парадами велосипедистов, «зелеными» концертами, конкурсами сочинений и плакатов в школах, посадкой деревьев, а также кампаниями по рециркуляции отходов и уборкой территории.
5 июня также празднуют Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией, День бега и День воздушных шариков.
5 июня в истории:
- 1849 год — Дания стала конституционной монархией.
- 1894 год — во Львове начала работу крупнейшая за всю историю Галичины общая Краевая выставка.
- 1910 год — в Киеве состоялся первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева.
- 1977 год — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.
- 1990 год — Всеукраинский православный собор в Киеве провозгласил возрождение Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Напомним, 4 июня православная церковь чтила память мученика Василиска. Кроме того, в этот день в мире отмечали День объятий с кошками, а Украина — День хозяйственных судов.
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