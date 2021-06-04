ВОЗ заявила о нехватке вакцин для механизма COVAX. Фото: who.int

https://racurs.ua/n155654-voz-zayavila-o-nehvatke-vakcin-dlya-mehanizma-covax.html

Ракурс

Глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса в ближайшие два месяца.

Нехватка препарата для прививки от COVID-19 ставит под угрозу цель COVAX. В рамках этого механизма уже было распределено 80 млн доз вакцин от коронавируса между 129 странами. Однако это примерно на 200 млн доз меньше, чем планировалось. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард на брифинге в Женеве, передает France 24.

По словам Эйлварда, богатые страны обещали предоставить COVAX около 150 млн доз. Это без учета тех доз, которые механизм получает на пожертвованные средства. Однако этого мало и это грозит провалом.

Мы готовимся к провалу, если не получим дозы раньше. Мы еще не на правильном пути: у нас недостаточно доз, чтобы заставить мир выйти из этой ситуации. Во-первых, очень малое внимание уделяется периоду июнь-июль, а это значит, что у нас здесь все еще будет пробел, — отметил Эйлвард.

Представитель ВОЗ также отметил о существовании другой проблемы — для того, чтобы до конца 2021 года вакцинировать не менее 30−40% населения мира, нужно сделать прививки еще 250 млн человек «в период с этого момента до конца сентября».

Напомним, ранее представительство ЮНИСЕФ в Украине заявляло, что вакцину от коронавируса могут доставить в Украину в конце апреля или в начале мая. Ожидается, что поставки вакцин разных производителей в рамках COVAX до конца 2021 года позволят охватить прививками до 20% населения Украины.

Источник: France 24