Сверхмощная китайская нейросеть научилась имитировать язык и писать сочинения

Сверхмощная китайская нейросеть научилась имитировать язык. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/n155653-sverhmoschnaya-kitayskaya-neyroset-nauchilas-imitirovat-yazyk-i-pisat-sochineniya.html

Ракурс

Супермощную нейросеть создали в Китае — по своим параметрам она значительно превосходит самый мощный существующий генеративный искусственный интеллект — GPT-3.

Новинка, получившая название Wu Dao 2.0, может решать сразу несколько типов сложных задач. Ученые из Пекинской академии искусственного интеллекта заявляют, что их нейросеть способна выполнять задачи по обработке и генерации естественного языка, имитации текста, распознаванию изображений и созданию фотореалистичных картин по словесному описанию. Об этом сообщает ресурс 4PDA.

Ученые продемонстрировали, как их детище пишет эссе, стихи и двустишия на традиционном китайском языке, и даже предсказывает трехмерные структуры белков. Кроме того, этот искусственный интеллект может использоваться в качестве программной базы для создания виртуальных помощников.

Авторы разработки утверждают, что количество параметров их нейросети составляет более 1,75 трлн — в 10 раз больше, чем в GPT-3. Такая мощность позволяет AI не только создавать грамотные тексты, но и сочинять кулинарные рецепты. Дату релиза коммерческой версии нейросети разработчики еще не объявляли.

Напомним, художник Гленн Маршалл создал специальное приложение на базе искусственного интеллекта. Бот получил название «Химера» и умеет делать исходное изображение похожим на картину Сальвадора дали, Пикассо и других.

Источник: 4PDA