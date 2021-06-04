Надпотужна китайська нейромережа навчилася імітувати мову і писати твори

Надпотужна китайська нейромережа навчилася імітувати мову. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n155653-nadpotujna-kytayska-neyromereja-navchylasya-imituvaty-movu-i-pysaty-tvory.html

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Суперпотужну нейромережу створили в Китаї — за своїми параметрами вона в значно перевершує найпотужніший існуючий генеративний штучний інтелект — GPT-3.

Новинка, яка отримала назву Wu Dao 2.0, може вирішувати відразу кілька типів складних завдань. Науковці з Пекінської академії штучного інтелекту заявляють, що їхня нейромережа здатна виконувати завдання з обробки і генерації природної мови, імітації тексту, розпізнавання зображень і створення фотореалістичних картин за словесним описом. Про це повідомляє ресурс 4PDA.

Вчені продемонстрували, як їх дітище пише есе, вірші та двовірші традиційною китайською мовою, і навіть передбачає тривимірні структури білків. Крім того, цей штучний інтелект може використовуватися в якості програмної бази для створення віртуальних помічників.

Автори розробки стверджують, що кількість параметрів їхньої нейромережі становить понад 1,75 трлн — в 10 разів більше, ніж у GPT-3. Така потужність дозволяє AI не лише створювати грамотні тексти, а й складати кулінарні рецепти. Дату релізу комерційної версії нейромережі розробники ще не оголошували.

Нагадаємо, художник Гленн Маршалл створив спеціальний додаток на базі штучного інтелекту. Бот отримав назву «Химера» й уміє робити вихідне зображення схожим на картину Сальвадора Далі, Пікассо та інших.

Джерело: 4PDA