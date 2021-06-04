ВООЗ заявила про брак вакцин для механізму COVAX. Фото: who.int

https://racurs.ua/ua/n155654-vooz-zayavyla-pro-brak-vakcyn-dlya-mehanizmu-covax.html

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Глобальний механізм COVAX отримає недостатню кількість вакцин від коронавірусу в найближчі два місяці.

Брак препарату для щеплення від COVID-19 ставить під загрозу мету COVAX. У рамках цього механізму вже було розподілено 80 млн доз вакцин від коронавірусу між 129 країнами. Однак це приблизно на 200 млн доз менше, ніж планувалося. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Брюс Ейлвард на брифінгу в Женеві, передає France 24.

За словами Ейлварда, багаті країни обіцяли надати COVAX близько 150 млн доз. Це без урахування тих доз, які механізм отримує на пожертвувані кошти. Однак цього замало й це загрожує провалом.

Ми готуємося до провалу, якщо не отримаємо дози раніше. Ми ще не на правильному шляху: у нас недостатньо доз, щоб змусити світ вийти з цієї ситуації. По-перше, дуже мала увага приділяється періоду червень-липень, а це означає, що у нас тут все ще буде пробіл, — зазначив Ейлвард.

Представник ВООЗ також зазначив про існування іншої проблеми — для того, щоб до кінця 2021 року вакцинувати не менше 30−40% населення світу, потрібно щепити ще 250 млн осіб «у період з цього моменту до кінця вересня».

Нагадаємо, раніше представництво ЮНІСЕФ в Україні заявляло, що вакцину від коронавірусу можуть доставити в Україну вкінці квітня або на початку травня. Очікується, що поставки вакцин різних виробників в рамках COVAX до кінця 2021 року дозволять охопити щепленнями до 20% населення України.

Джерело: France 24