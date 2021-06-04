Всесвітній день охорони довкілля відзначають 5 червня. Фото:

https://racurs.ua/ua/n155655-5-chervnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-ohorony-dovkillya.html

Ракурс

5 червня церковне свято Леонтія Ростовського і чудотворця Романа Углицького.

У народі святий Леонтій отримав прізвиська «Огірочник» і «Конопляник». Цього дня селяни закінчували сіяти огірки, а в багатьох місцях сіяли коноплю.

Народні прикмети на 5 червня:

Огірки, які висадили на день Леонтія, найкраще підходять для засолювання.

Багато оводів 5 червня — буде багатий урожай.

Горобина цвіте — прикмета того, що буде багатий урожай конопель

5 червня щорічно відзначають Всесвітній день навколишнього середовища. Цей день є для Організації Об'єднаних Націй одним з основних способів привернути увагу світової громадськості до проблем навколишнього середовища, а також стимулювати політичний інтерес і відповідні дії. У світі це свято супроводжується вуличними мітингами, парадами велосипедистів, «зеленими» концертами, конкурсами творів і плакатів у школах, посадкою дерев, а також кампаніями з рециркуляції відходів і прибиранням території.

5 червня також святкують Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією, День бігу та День повітряних кульок.

5 червня в історії:

1849 рік — Данія стала конституційною монархією.

1894 рік — у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини загальна Крайова виставка.

1910 рік — у Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева.

1977 рік — у продажу з’явився перший персональний комп’ютер Apple II.

1990 рік — Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив відродження Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Нагадаємо, 4 червня православна церква вшановувала пам’ять мученика Василіска. Крім того, цього дня у світі відзначали День обіймів з кішками, а Україна — День господарських судів.