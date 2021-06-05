Замах здійснили на заступника голови АРМА. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n155656-zamah-zdiysnyly-na-zastupnyka-golovy-arma.html

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Замах на Володимира Павленка, заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), скоїли невідомі.

Зловмисники стріляли в чиновника з вогнепальної зброї. Інцидент трапився 2 червня біля будинку Павленка. За інформацією правоохоронців, невстановлені особи кілька разів вистрілили у нього з вогнепальної зброї. Про це 5 червня повідомила АРМА у Facebook.

Зазначається, що посадовець дістав поранення середнього ступеню тяжкості. Після нападу його госпіталізували, зараз його стан стабільний, а життю нічого не загрожує. В АРМА заявили, що очікують на швидку реакцію правоохоронців.

Нагадаємо, у лютому Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про тиск на своїх співробітників. Невідомі розбили вікна в авто й облили кров’ю під’їзд особам з керівництва АРМА. В Агентстві відзначали, що за тиском стоять особи, чиї активи правоохоронці арештовують у кримінальних провадженнях і передають в управління АРМА.