Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует об уменьшении случаев заболевания, но процент госпитализации еще остается высоким.

В пятницу, 4 июня, в Украине зафиксировали 1 тыс. 897 новых случаев заболевания COVID-19. В частности, заболел 91 ребенок и 65 медработников. Вчера пришлось госпитализировать 1 тыс. 65 человек, а 86 больных скончались. При этом преодолели болезнь 8 тыс. 330 человек. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве — 497 больных. Еще 160 инфицированных обнаружили в Киевской области, а 138 — в Запорожской. В Днепропетровской области зафиксировали 128 больных, а в Харьковской области — 116 больных.

Отмечается, что за все время пандемии заболели 2 млн 213 тыс. 580 человек. Выздороветь смогли 2 млн 88 тыс. 712 человек, а умерли от болезни и ее последствий 51 тыс. 140 человек.

В Минздраве добавили, что за 4 июня вакцинировались 57 тыс. 440 человек. Вчера работали 502 мобильные бригады и 514 пунктов прививки. А от начала вакцинальной кампании уже привиты 1 млн 177 тыс. 373 человек, из них получили первую дозу — 1 млн 177 тыс. 371 лицо. Полностью иммунизированы и получили две дозы 145 тыс. 792 человек.

Напомним, 3 июня коронавирус в Украине подтвердили у 2 тыс. 266 человек. В результате осложнений от COVID-19 умерли 95 пациентов. С подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировали 953 украинцев.