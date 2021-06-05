Чому критикують законопроект про олігархів, пояснили в «Слузі народу». Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n155666-chomu-krytykuut-zakonoproekt-pro-oligarhiv-poyasnyly-slugy.html

Ракурс

Законопроект про олігархів зачіпає інтереси багатьох впливових осіб у політиці та бізнесі, тому його ідеї свідомо намагаються дискредитувати.

Наразі відомі політики намагаються дискредитувати намагання президента Володимира Зеленського запровадити цей закон, оскільки документ торкається безпосередньо інтересів впливових осіб. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає прес-служба політсили.

Парламентар погодився, що ухвалення цього законопроекту буде нелегким, бо будуть подані тисячі поправок. Однак він упевнений, що в Раді виставить голосів для його підтримки.

Також Арахамія порадив уважніше подивитися на реакцію і дії всіх, кого закон може стосуватися, і зробити свої висновки — хто в країні підіграє олігархам.

А голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розцінює критику і опір прийняттю законопроекту про деолігархізацію як деструктивну позицію опонентів, яку суспільство не підтримає.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що зараз до реєстру олігархів, який передбачений президентським законопроектом про деолігархізацію, потрапляють бізнесмен Ігор Коломойський й п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.