Рюкзак-вертоліт вперше випробували в Австралії. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n155665-pershe-vyprobuvannya-rukzaka-vertolota-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Перші випробування літаючого ранця нещодавно відбулися в Австралії.

Пристрій під назвою CopterPack зміг підняти в повітря пілота та приземлитися без пригод. Пілот був одягнений у захисний костюм і мотоциклетний шолом, а сам рюкзак надійно зафіксували на його спині. Також виробник передбачив можливість розмістити парашут на випадок, якщо мотори вимкнуться. Крім того, пристрій має невелику вагу, що дозволяє його переносити пішки. Про це повідомляється на YouTube-каналі CopterPack.

Свою розробку австралійці називають рюкзаком-вертольотом. Апарат може здійснювати вертикальний зліт та посадку. За спиною у пілота знаходяться два ротори, що створюють достатню для підйому тягу. Сам же пристрій працює на електричному двигуні, а корпус виготовлений з міцного і легкого вуглецевого волокна.

Технічні характеристики розробник не розкриває, тому наразі невідомо, на яку висоту підніметься апарат.

Нагадаємо, штучний інтелект допоможе людям, які мають проблеми з зором. На базі AI створили незвичайний рюкзак, здатний «бачити» навколишнє оточення. Такий рюкзак зможе замінити традиційний навігатор.