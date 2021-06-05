Екс-заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса звільнили з лав ЗСУ. Фото: Вікіпедія

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Ракурс

Сергій Кривонос, екс-заступник секретаря РНБО та колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій, звільнений з лав Збройних сил України.

Кривонос упевнений, що його звільнили після команди з Банкової. Він також анонсував «початок нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії й державі». Про це Кривонос написав 5 червня на власній сторінці у Facebook.

Звільнений з лав Збройних сил України… Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть «немає посад». Хоча їх достатньо. Розумію… команда з Офісу президента, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що в разі повномасштабного нападу Росії на Україну «буде велика війна». Глава держави обіцяв мобілізувати до лав армії жінок та дітей.

Таку заяву президента розкритикував Кривонос. Він заявив, що мобілізація жінок і чоловіків у разі нападу Росії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість українців не знають, як воювати. Тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогу.

Після цього Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.