Экс-заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса уволили из рядов ВСУ. Фото: Википедия

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Ракурс

Сергей Кривонос, экс-заместитель секретаря СНБО и бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций, уволен из рядов Вооруженных сил Украины.

Кривонос уверен, что его уволили после команды с Банковой. Он также анонсировал «начало нового этапа борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и государстве». Об этом Кривонос написал 5 июня на собственной странице в Facebook.

Уволен из рядов Вооруженных сил Украины… Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят «нет должностей». Хотя их достаточно. Понимаю… команда из Офиса президента, — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что в случае полномасштабного нападения России на Украину «будет большая война». Глава государства обещал мобилизовать в ряды армии женщин и детей.

Такое заявление президента раскритиковал Кривонос. Он заявил, что мобилизация женщин и мужчин в случае нападения России не будет иметь смысла, поскольку для боя нужно иметь военную выучку, а большое количество украинцев не знают, как воевать. Поэтому они не смогут эффективно противостоять врагу.

После этого Зеленский уволил Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.