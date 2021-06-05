Вилучені в митника гроші. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n155663-korupciya-na-volynskiy-mytnyci-stalo-vidomo-komu-vezly-700-tys-dolariv.html

Ракурс

Затримання начальника відділу митного посту «Ягодин» Михайла Бурдейного з 700 тис. дол. в авто спричинило інформаційний вибух.

Сотні тисяч доларів він перевозив з митного посту до Києва. Вилучені в нього гроші були травневим місячним «кешем» для групи державних установ, причетних до низки корупційних схем, включаючи схему ввезення автомобілів. Про це 5 червня у Facebook написав Юрій Бутусов із посиланням на «Цензор.нет», яке посилається на джерела, близькі до розслідування.

Ми ще не бачили всіх підписаних пакетів, сподіваємось, скоро вони їх опублікують, але підписи на упаковках зрозумілі. СБ Люб — це як СБУ Любомль — райвідділ, який займається боротьбою з контрабандою в «Ягодині». Прокуратура не вказана де. «Зам» — важко зрозуміти де і хто. Але в агенції не вказано, мабуть, якийсь начальник митниці. Також є інформація, що є пачки підписів поліції та структур, відповідальних за реєстрацію транспортних засобів, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна сума пачок, підписаних для контролюючих органів, становить близько 100 тис. дол. Бутусов пише, що за версією слідства, більша частина грошей повинні були передати в управління відділу профілювання митних ризиків.

Явно 600 дол. не могли зайти в кишеню ризикового відділу самотужки, але переходить до інших людей, тих, хто призначив, до тих, хто покриває. Удар ще один. 700 тис.дол."кешу" — це без врахування того, що місцеві митники та інші інспекційні органи поклали у власну кишеню до експорту передачі. Це лише один місяць, а це було 10 вихідних. Один пост. Одна митниця. А ми не знаємо всієї схеми розколу коштів, цілком можливо, що це навіть не один канал збору коштів на «Ягідку», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня ДБР обшукало автомобіль начальника зміни митного посту «Ягодин» Михайла Бурдейного й виявило в багажнику цього транспортного засобу 704,3 тис. дол.